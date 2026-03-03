إعلان

إيران تنفي شن هجمات على سلطنة عمان

كتب : مصراوي

05:04 م 03/03/2026

ايران

أكدت إيران، الثلاثاء، أنها لم تنفذ أي هجمات على أراضي سلطنة عمان، وذلك بحسب ما أوردته وسائل إعلام رسمية في طهران.

في المقابل، أعلنت السلطات العمانية أنها تعاملت مع ثلاث طائرات مسيّرة في محافظة ظفار؛ حيث تم اعتراض اثنتين، فيما سقطت الثالثة قرب ميناء صلالة، من دون تسجيل أي إصابات، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وجاء هذا بعدما أطلقت إيران صواريخ استهدفت قواعد أمريكية في عدد من دول المنطقة، ردًا على عملية عسكرية إسرائيلية أمريكية مشتركة، قالت طهران إنها أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار مسؤولي النظام الإيراني.

