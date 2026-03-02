إعلان

الجيزة ترفع 300 حالة إشغال في حملة مكبرة بشوارع العمرانية

كتب : أحمد العش

09:11 م 02/03/2026
    رفع 300 حالة إشغال بالعمرانية (3)
    رفع 300 حالة إشغال بالعمرانية (4)
    رفع 300 حالة إشغال بالعمرانية (5)
    رفع 300 حالة إشغال بالعمرانية (6)
    رفع 300 حالة إشغال بالعمرانية (8)
    رفع 300 حالة إشغال بالعمرانية (1)
    رفع 300 حالة إشغال بالعمرانية (7)

كتب - أحمد العش:

واصلت محافظة الجيزة، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الاثنين، جهودها المكثفة لإعادة الانضباط إلى الشارع وذلك في أعقاب الجولة المفاجئة التي قام بها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بعدد من شوارع حي العمرانية، والتي رصد خلالها مخالفات وإشغالات تعوق حركة المواطنين.

تفاصيل الحملة المكبرة لرفع المخالفات والإشغالات بشوارع العمرانية

وشنت محافظة الجيزة، في هذا الإطار، من خلال حي العمرانية حملة مكبرة استهدفت شوارع مستشفى الصدر والسلام، وأسفرت عن رفع 300 حالة إشغال وتعدٍ تنوعت ما بين استاندات عرض، ومدرجات، وحواجز، وأوتاد حديدية، وكراسٍ، ومستلزمات مقاهٍ، وذلك في إطار فرض سيادة القانون وتيسير الحركة المرورية وحركة المشاة.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية المستمرة وعدم السماح بعودة التعدبات والإشغالات بما يضمن الحفاظ على حرم الطريق العام وإعادة المظهر الحضاري اللائق بشوارع المحافظة، وشهدت الحملات متابعة اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.

رفع إشغالات العمرانية حملات الأحياء الجيزة

