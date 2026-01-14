عقدت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، ورشة جديدة من ورش العمل التدريبية المتخصصة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي للمحامين (Generative AI for Lawyers).

وبحسب بيان، جاءت الورشة تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف محمود تفاحة، عضو مجلس النقابة العامة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونقابة المحامين وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA).

وأقيمت فعاليات الورشة بمقر مركز الإبداع التكنولوجي (Creativa) بمحافظة الجيزة – بين السرايات أمام جامعة القاهرة – في تمام الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 2 ظهرًا.

وأوضح بيان النقابة، أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية المتخصصة التي تنظمها النقابة العامة للمحامين لتأهيل أعضائها على استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل القانوني، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع الأدوات التكنولوجية الحديثة بما يخدم مهنة المحاماة.

وأشار البيان، إلى أن الورشة تهدف إلى: (تعريف المحامين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته العملية في المجال القانوني، وإكساب المشاركين مهارات التعامل مع تقنيات هندسة الأوامر (Prompt Engineering) للتفاعل الفعّال مع نماذج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استعراض دراسات حالة قانونية ومناقشة التحديات والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بالاستخدام) .

وأضاف بيان المحامين، بأن محاور التدريب شملت: (مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومقدمة في هندسة الأوامر، ودراسات حالة عملية للمحامين، إضافة إلى مناقشة التحديات والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بالاستخدام).

