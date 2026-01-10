الصحة: 22.8 مليون خدمة قدمتها مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالبحيرة في 2025

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 22 مليونًا و844 ألفًا و172 خدمة طبية، عبر المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة البحيرة، خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتعزيز الرعاية الصحية الشاملة، في إطار رؤية "مصر 2030".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات قدمت 10 ملايين و940 ألفًا و619 خدمة طبية، شملت الطوارئ، العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، الرعايات المركزة والحضانات، العلاج الطبيعي، والعمليات الجراحية.

وأضاف أنه تم تفعيل العيادات المسائية في 19 مستشفى، مقدمة مليونًا و715 ألفًا و397 خدمة، إلى جانب 10,231 خدمة تشخيص "عن بُعد" و66,817 خدمة من خلال 72 قافلة علاجية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن أبرز أعمال التطوير والتجهيزات في المستشفيات تضمنت:

- توفير تجهيزات وأجهزة حديثة في 16 مستشفى، وافتتاح وحدات متخصصة (سموم، جهاز هضمي وكبد، تغذية علاجية، تجميل وحروق أطفال، مزارع بكتيرية، هرمونات، دلالات أورام، رنين مغناطيسي، جراحة يد، عظام أطفال، أمراض دم، أورام، وجه وفكين).

- زيادة أسرّة الرعاية المركزة والداخلي في مستشفيات كفر الدوار، الرحمانية، إيتاي البارود، الدلنجات، رشيد، حوش عيسى.

- تفعيل خدمات (مناظير جهاز هضمي، أشعة مقطعية بالصبغة، إيكو، عناية متوسطة، غسيل كلوي، حقن مناعي للأورام، منظار قولون).

- استحداث وحدات (تأهيل أطفال الشلل الدماغي، علاج طبيعي أطفال، نساء وتوليد، روماتيزم، معمل بكتيريولوجي).

وقال إنه في مجال الرعاية الأولية، تم تقديم 9 ملايين و303 آلاف و415 خدمة (استقبال، عيادات، علاج طبيعي، تطعيمات، صحة إنجابية)، إضافة إلى 2 مليون و600 ألف و138 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية، واعتماد 7 وحدات صحية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأكد الدكتور إسلام عبدالله عزايم، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حصول وحدتي إذابة الجلطة والسكتة الدماغية بمستشفيي صدر دمنهور وإيتاي البارود على الجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات الدماغية (الثامنة لدمنهور)، مع تطوير مركز تدريب الأسنان.

وتابع أنه تم تقديم 121 دورة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر، وتكثيف الحملات التوعوية عبر الرائدات الصحيات والفرق المجتمعية، بالإضافة إلى المرور على 7226 منشأة طبية غير حكومية، و15,125 منشأة غذائية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية.

وأكدت الوزارة، استمرار الجهود لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، لتقديم خدمات آمنة وعالية الجودة، وتعزيز ثقة المواطنين في الرعاية الحكومية.

