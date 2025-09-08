إعلان

محافظة القاهرة تكشف حقيقة إزالة مقبرة الشيخ "محمد رفعت"

11:41 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

حقيقة إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت

كتب- محمد نصار:

نفت محافظة القاهرة، ما تردد على بعض المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي حول إزالة المقبرة الخاصة بقيثارة السماء الشيخ محمد رفعت، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وأكدت محافظة القاهرة في بيان منذ قليل، أن مقبرة الشيخ محمد رفعت قائمة ولن يتم المساس بها.

وأهابت محافظة القاهرة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

مقبرة محمد رفعت الشيخ محمد رفعت محافظة القاهرة إزالة المقابر التاريخية
