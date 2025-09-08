محافظة القاهرة تكشف حقيقة إزالة مقبرة الشيخ "محمد رفعت"

كتب- محمد نصار:

نفت محافظة القاهرة، ما تردد على بعض المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي حول إزالة المقبرة الخاصة بقيثارة السماء الشيخ محمد رفعت، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وأكدت محافظة القاهرة في بيان منذ قليل، أن مقبرة الشيخ محمد رفعت قائمة ولن يتم المساس بها.

وأهابت محافظة القاهرة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.