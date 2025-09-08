وزير الثقافة يشهد ختام مهرجان المسرح التجريبي ويكرم الفائزين بجوائزه

كتب- محمد شاكر:

شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة ختام فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بمسرح الجمهورية -التابع لدار الأوبرا المصرية-، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الأستاذ عبد الله عويس، رئيس دائرة المسرح بالشارقة، والفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، والفنان أحمد بو رحيمة، مدير إدارة المسرح بالشارقة، والفنان الكويتي محمد المنصور، والمخرج ناصر عبد المنعم، والدكتور أيمن الشيوي، وعدد من قيادات العمل الثقافي والفني، بجانب نخبة من رموز المسرح المصري والعربي والعالمي.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزيرالثقافة: "الأصل في مثل هذه المحافل القدرة على التعبير، فعندما نتحدث عن مهرجان المسرح التجريبي يغمرنا الشعور بالسعادة والحب، فالتجريب هو أحد الأدوات الأساسية الفاعلة في حرية التعبير، فأهلًا بكل الآراء والأفكار الرامية نحو تفعيل الحراك الثقافي الجاد والبناء الذي يعود بالنفع على الثقافة والإنسانية".

وأكد وزير الثقافة أن المهرجان يُمثل عيداً سنوياً للمسرحيين من مختلف دول العالم، مشيداً بالعروض المتنوعة التي عكست ثراءً فنياً وفكرياً، وكذلك جودة التنظيم الذي جسد صورة مشرفة لمكانة مصر الثقافية، كما هنأ الفائزين بجوائز المهرجان متمنياً لجميع المشاركين تحقيق المزيد من النجاح والإبداع في شتى المحافل الفنية.

كما كرم وزير الثقافة الفائزين بجوائز المهرجان في مسابقاته المتعددة، حيث جاءت قائمة الفائزين كالاتي :-

تم منح شهادات التقدير لكل من: للفنانة ياسمين سمير عن دورها في عرض «رماد من زمن الفتونة» - مصر، وللفنانة إليسا موتو عن دورها في عرض «كوبليا» - إيطاليا، وللفنانة استريلا جارسيا عن دورها في عرض «بطاقات ممزقة»- إسبانيا.

أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة تم منحها لعرض «الجريمة والعقاب» - مصر.

وجائزة أفضل ممثلة رشح لها كل من: شذي سالم «العراق» - سودابة أكبر «البحرين» - أندريا تانسي «رومانيا»، وقد ذهبت الجائزة إلي شذي سالم عن دورها فى عرض «سيرك» - العراق.

وجائزة أفضل ممثل فقد رشح لها: محمد عبدالله «البحرين»- أحمد شرجي «العراق- علاء قحطان «العراق، وذهبت الجائزة مناصفة إلي كل من: علاء قحطان عن دوره في عرض «سيرك» - العراق ومحمد عبدالله عن دوره في عرض «قهوة ساخنة» - البحرين.

وجائزة أفضل سينوغرافيا ورشح لها عرض «هاشتاج نوتيل» رومانيا وعرض «كوبليا» إيطاليا وعرض «روضة العشاق» تونس، وقد ذهبت الجائزة إلي عرض «كوبليا» - إيطاليا.

أما جائزة أفضل نص وترشح لها كل من بوكثير دومة عن نص «عطيل وبعد» تونس - جواد الأسدي عن نص «سيرك» العراق - معز العاشوري عن نص «روضة العشاق» تونس وقد ذهبت الجائزة إلي جواد الأسدي عن نص «سيرك»، أما جائزة أفضل مخرج فقد رشح لها كل من: معز العاشوري عن عرض «روضة العشاق» تونس - كاترينا موتشي عن عرض «كوبليا» إيطاليا - جواد الأسدي عن عرض «سيرك» العراق، ذهبت الجائزة إلي معز العاشوري - تونس.

وجائزة أفضل عرض ورشح لها: عرض «روضة العشاق » تونس - «كوبليا» إيطاليا - «هاشتاج نوتيل» رومانيا، وذهبت الجائزة إلي عرض: «هاشتاج نوتيل» رومانيا.

وكرم وزير الثقافة عدداً من العاملين باللجان التنفيذية ولجان المشاهدة، وكذلك أعضاء لجنة التحكيم، تقديراً لجهودهم في إنجاح الدورة، وهم: منى عابدين، ريهام أحمد، زينب محمد المصري، محمود حسب الله، كما تم تكريم لجنة المشاهدة، وهم الناقد أحمد خميس، المخرج أحمد طه، الدكتور أميرة الوكيل، الناقد باسم صادق، الدكتورة رجوى حامد، الكاتبة رشا عبدالمنعم، الدكتورة عبير فوزي، الدكتور عمرو الأشرف، المخرج هاني عفيفي، ومقرري اللجنة ومنهم زيزيً المصري ، كذلك تم تكريم لجنة التحكيم وهم المخرج الإيطالي سالفاتوري بيتوني، المخرج ناصر عبد المنعم "مصر" ، د. سامي الجمعان"السعودية"، د. جبار جودي"العراق" ، الناقد د. أندريا بوركيدو "إيطاليا" المخرج أحمد العطار "مصر"، د. إيريني مونتراكي "اليونان"، ومقرر اللجنة أدهم السيد.

ومن جانبه قال الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان: هانحن بصدد الانتهاء من فعاليات الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، لقد قضينا أسبوعاً متميزاً شاهدنا وتحاورنا وتفاعلنا مع العديد من التجارب المسرحية المختلفة، والتي أضاءت مسارح االقاهرة، ودائماً تكون الفنون هي ارقى لغة للتعارف ويأتي المسرح بصراعاته كعنصر أساسي لهذه الفنون، هكذا عودنا المسرح هذا الساحر ، وهانحن نختتم الفاعليات ونلتقى مرة أخرى بإبداعات جديدة دمتم ودام إبداعكم .

ويُذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعد أحد أعرق المهرجانات المسرحية في المنطقة العربية، إذ انطلق لأول مرة عام 1988، ليصبح منصة عالمية لعرض التجارب المسرحية المبتكرة، ومجالًا لتبادل الخبرات بين المسرحيين من مختلف القارات، وتُقام فعالياته هذا العام بمشاركة عروض من مختلف دول العالم، إلى جانب ندوات وورش فنية متخصصة تهدف إلى إثراء الحركة المسرحية المصرية والعربية.

