كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في بناء قدرات بديلة قوية تضمن لها تحقيق أمن الطاقة بشكل مستدام.

وأشار كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إلى أن وزارة الكهرباء بذلت مجهودات كبيرة لرفع كفاءة الطاقة الكهربائية، موضحًا أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ساهمت في تخفيف الضغط على قطاع الغاز الطبيعي.

وقال كمال : "تمتلك مصر بدائل طاقة متعددة تتيح إنتاج واستهلاك نحو 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز، تتوزع بين 3 مليارات قدم مكعبة عبر وحدات التغويز المستوردة، و4 مليارات قدم مكعبة من الإنتاج المحلي، بخلاف الطاقات الجديدة والمتجددة".

وتابع وزير البترول الأسبق مؤكدًا أن هذه المنظومة المتكاملة تمنح مصر مرونة استراتيجية وقدرة على التعامل مع أي متغيرات جيوسياسية أو اقتصادية تؤثر في أسواق الغاز العالمية.

وأضاف أن القاهرة تعمل بشكل دائم على تنويع مصادر إمدادات الطاقة، مما يجعلها أكثر قدرة على الاستقرار والتخطيط على المدى الطويل.

وأكد كمال أن هذه الاستراتيجية تضع مصر في موقع قوي، مشيرًا إلى أنها تبعد البلاد عن تأثير الضغوط الإقليمية أو القرارات الأحادية من جانب الشركاء.

وأكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن هذه المنظومة لم تُبنى بين ليلة وضحاها، ولكنها نتاج تخطيط استراتيجي طويل الأمد يعكس رؤية الدولة لتحقيق الأمن الطاقة الشامل".