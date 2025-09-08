بيت الزكاة يعلن حاجته لوظاىف شاغرة - التخصصات والشروط

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف، حاجته لشغل بعض الوظائف الشاغرة.

وأوضح بيت الزكاة في بيان له، اليوم، أن الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

▪︎ مدخل بيانات.

شروط التقديم:

الوظيفة المعلنة في المقر الرئيسي لبيت الزكاة والصدقات بحرم مشيخة الأزهر الشريف- صلاح سالم- الدراسة.

▪︎ شباب فقط.

▪︎ خريجين مؤهل عالي.

▪︎ خبرة من ٣ ل ٥ سنوات.

▪︎ السن لا يزيد عن ٣٠ سنة.

▪︎ موقف العسكرية (أدي الخدمة العسكرية_ معافى).

▪︎ مستوى اللغة الإنجليزية (B2).

▪︎ يجيد بإمتياز التعامل مع الكمبيوتر وبرامج (microsoft office)، والتمكن من العمل على الأنظمة المختلفة للمؤسسات وبالتحديد إدخال ومراجعة البيانات.

▪︎ أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة) طبقًا لبطاقة الرقم القومي السارية في تاريخ الإعلان.

▪︎ على الراغبين في التقدم للوظيفة المعلن عنها إرسال السيرة الذاتية على الموقع الرسمي لبيت الزكاة مع ضرورة الالتزام بإدراج الوظيفة المعلن عنها، ولن يلتفت الي أي طلبات ترد بالبريد او تسلم باليد.

▪︎ يتم التقدم بالسيرة الذاتية خلال الفترة من٢٠٢٤/٠٩/٠٨ وحتى نهاية عمل يوم ٢٠٢٥/٠٩/١٦ ولن يتم استقبال السيرة الذاتية.

▪︎ يتم التواصل مع المرشحين تليفونياً لتحديد موعد المقابلة الشخصية بالمقر الرئيسي بالقاهرة داخل حرم مشيخة الأزهر الشريف.

اقرأ أيضا:

ممنوع أخذ تراب أو رمال منها.. القانون يحظر التعدي على المناطق الأثرية

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتعلن طقس الـ6 أيام

وزير المالية: أنا أهلاوي وكنت مهاجمًا في نادي هليوبوليس