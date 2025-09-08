14 صورة من أعمال تطوير عزبة الهجانة وموقف المرحلة الثانية

كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة، تنفيذ أعمال الإنشاءات الجارية بمشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة (عزبة الهجانة سابقًا).

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، الذي أكد أن المشروع يستهدف إنشاء مجتمع عمراني متكامل يضمن حياة كريمة للأهالي، في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.

ويُقام مشروع مدينة الأمل الجديدة على مساحة 10 أفدنة، ويشمل إنشاء 18 عقارًا سكنيًا مجهزًا بالخدمات والمرافق، ليكون نموذجًا رائدًا لتطوير المناطق غير المخططة بالقاهرة.

وأكدت المحافظة، أنه تم التواصل مع المواطنين منذ بدء المشروع لاستطلاع آرائهم وتحديد رغباتهم سواء بالحصول على تعويضات مالية، أو اختيار العودة إلى المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وفي تصريحات خاصة إلى مصراوي، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المرحلة الثانية من المخطط لم يبدأ تنفيذها بعد، مشيرًا إلى الانتهاء من صرف جميع التعويضات المستحقة لأهالي المرحلة الأولى بالكامل.

وأضاف أن البدائل المتاحة للأهالي في المرحلة الثانية تشمل التعويضات النقدية، أو توفير وحدات بديلة، أو العودة إلى المنطقة بعد تطويرها، على غرار ما تم في مشروع تطوير مثلث ماسبيرو.

واختتم المحافظ تصريحاته قائلًا: "اللي بيتعمل في عزبة الهجانة تطوير متكامل.. مباني جديدة وخدمات حديثة، والناس بترجع تسكن فيها، وكل البدائل متاحة لهم".

