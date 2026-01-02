كاتدرائية ميلاد المسيح تعلن ضوابط المشاركة في قداس عيد الميلاد 2026

أعلنت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمةالجديدة، اليوم الجمعة، عن تنظيم قداس عيد الميلاد المجيد، موضحة الضوابط والإجراءات الخاصة بمشاركة أبناء الكنيسة لضمان انسيابية الدخول وتوفير بيئة آمنة لجميع المصلين.

وأكدت الكاتدرائية، أن جميع أبناء الكنيسة يحق لهم حضور القداس، سواء من كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) أو من إيبارشيات الكرازة المرقسية في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى ضرورة تقديم بيانات شخصية مسبقة لكل مشارك، عبر الكنيسة التابع لها، أو من خلال مكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أو مكتب الأمانة العامة للكشافة الكنسية.

ولفتت الكاتدرائية، إلى أنه لا يوجد حد أقصى لعدد المشاركين من كل كنيسة، مشيرةً إلى أن الأطفال ابتداءً من سن 5 سنوات يحتاجون إلى دعوة مستقلة لكل منهم، مشيرةً إلى أن آخر موعد لتقديم البيانات يوم السبت 3 يناير 2036م.

وأوضح البيان، أن الكاتدرائية ستفتح أبوابها يوم الجمعة 9 يناير الساعة 5 مساءً، على أن يبدأ القداس الساعة 7 مساءً، مشددةً على ضرورة الحضور قبل الساعة 6 لتسهيل دخول المصلين، مع إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وأصل الدعوة المختومة.

وأوضحت الكاتدرائية، إمكانية الوصول باستخدام السيارات الخاصة أو الأتوبيسات التي توفرها كل كنيسة، مع تخصيص أماكن خارجية لوقوف السيارات. كما سيتم الإعلان لاحقًا عن أرقام بوابات الدخول ومسارات الوصول إلى أماكن المصلين داخل الكاتدرائية.

