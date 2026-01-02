الحكومة تكشف نسبة الإنجاز في تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن اقتراب مشروع حدائق الفسطاط العملاق من نهايته، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 95%.

وأضاف الحمصاني في اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يولي متابعة دورية للمشروع لوضع اللمسات النهائية، مشيرًا إلى أن الأعمال المتبقية تركز على التشطيبات والخدمات النهائية استعدادًا للافتتاح الرسمي.

وتابع المتحدث باسم الوزراء: "يمثل المشروع نقلة حضارية تجمع بين الحداثة والتراث"، مؤكدًا مراعاة قدسية المنطقة المحيطة بمسجد عمرو بن العاص واتباع معايير منظمة اليونسكو للحفاظ على التراث، ليكون الموقع مقصدًا سياحيًا وثقافيًا بارزًا.

وأكد الحمصاني أن خطة إدارة المشروع بعد الافتتاح ستعتمد على خبرات القطاع الخاص لضمان الجودة والصيانة المستدامة، مع التركيز على المصلحة الاجتماعية للمواطن من خلال تعويضات عادلة للسكان المتأثرين بالمشروع.

وأشار المتحدث إلى أن تطوير الفسطاط يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير القاهرة التاريخية، بالتوازي مع مشروعات كبرى أخرى، للحفاظ على الهوية التراثية وتوفير متنفس عالمي للمصريين والزوار.