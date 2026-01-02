كتب- أحمد الجندي:

استقبل المركز اللوجيستي للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش الممثلة العالمية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سابقًا، حيث اطّلعت على دور الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية التي يقودها الهلال الأحمر المصري، وآليات إدارة وتنسيق تدفق المساعدات الإنسانية.

وخلال الزيارة، شاركت أنجلينا جولي في تعبئة أحد صناديق المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة، في تأكيد رمزى على التضامن الإنساني والدعم الدولي للجهود المبذولة.

وأعربت عن تقديرها البالغ للجهود الاستثنائية التي تبذلها مصر بمؤسساتها والمجتمع المدنى و الهلال الأحمر المصري و مشيدةً بالدور المحوري الذي يقوم به المتطوعون والعاملون في إدارة وتقديم المساعدات الإنسانية بكفاءة ومهنية، رغم التحديات، بما يضمن وصولها إلى قطاع غزة.

يشار إلى أن أنجلينا جولي، استهلت زيارتها إلى محافظة شمال سيناء بتفقد معبر رفح البري من الجانب المصري ، للإطلاع على الأوضاع الإنسانية وجهود إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.