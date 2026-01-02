الأرصاد تحذر من أمطار وبرودة وصقيع على عدة محافظات

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار الأجواء الشتوية الباردة والممطرة في البلاد خلال الساعات القادمة.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي يؤدي إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار متفاوتة الشدة"، وأضافت أن الأمطار ستكون غزيرة على شمال سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، ومتوسطة على السواحل الغربية، بينما ستكون خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد: "نتوقع انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر، حيث قد تصل إلى 10 درجات بالقاهرة و5 درجات في شمال الصعيد"، محذرة المزارعين من احتمال تكون الصقيع على المزروعات.

وأشارت غانم إلى أن نشاط الرياح سيزيد من الإحساس بالبرودة وسيؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج.

ونبهت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد، إلى تكون شبورة مائية صباحية كثيفة على الطرق، داعية السائقين للحذر الشديد.

وأكدت أن الأحوال الجوية ستبدأ في الاستقرار تدريجيًا بدءًا من يوم السبت، مع زيادة سطوع الشمس، مشددة على ضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بسبب استمرار برودة الأجواء ليلاً وصباحًا.