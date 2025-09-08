إعلان

"نقل الكهرباء" توقع عقدًا جديدًا لدعم مشروعات الطاقة المتجددة -تفاصيل

01:34 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
كتب- محمد صلاح:

وقَّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة "الجوهري للمقاولات"؛ لتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في قطاع نقل الطاقة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويتضمن المشروع تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات لجميع المهمات وشد الموصلات والسلك الأرضي ذي الألياف الضوئية (OPGW) وملحقاتها، إضافةً إلى إجراء الاختبارات اللازمة وإطلاق التيار لربط محطة العاشر ٥٠٠ على جهد ٥٠٠ ك.ف.

ويتضمن المشروع ربط محطة محولات العاشر ٥٠٠ على الجهد ٥٠٠ك.ف؛ من خلال:

- فتح الخط الهوائي مفرد الدائرة ثلاثي الموصل (بدر/ أبو زعبل)- (دخول/ خروج) بطول 12 كم.

- فتح الخط الهوائي مفرد الدائرة ثلاثي الموصل (أبو زعبل-S1)- (دخول/ خروج) بطول 12 كم.

ويهدف المشروع إلى توفير التغذية الكهربائية للأحمال المتزايدة بمنطقة كهرباء القناة؛ بما يسهم في تعزيز كفاءة واعتمادية الشبكة القومية الموحدة، تماشيًا مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر فقط من تاريخ توقيع العقد.

وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تنفيذًا لتعليمات الوزير الدكتور محمود عصمت؛ لمواكبة توجهات الدولة نحو تطوير قطاع الكهرباء، وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في مختلف أنحاء الجمهورية؛ بما يضمن استقرار الخدمة ورفع كفاءة الشبكة القومية.

نقل الكهرباء مشروعات الطاقة المتجددة المهندسة منى رزق
