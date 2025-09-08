الطيب يرأس اجتماعًا لبحث الموافقة على إنشاء جامعة الأزهر الأهلية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بدأ صباح الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمقر المشيخة بالدراسة.

ويحضر الاجتماع، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة، ونوابه، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.

وكشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أن الاجتماع يبحث الموافقة على إنشاء جامعة الأزهر الأهلية بكليات القاهرة والأقاليم وكل الأمور المتعلقة بها بعد موافقة مجلس الجامعة في اجتماعه الذي عقد في يوليو الماضي.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن المجلس الأعلى للأزهر يبحث كذلك الموافقة على إدراج نظام البرامج الخاصة بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، في تنسيق القبول للعام الدراسي الجديد.

كان مصدر مطلع قال في تصريحات لمصراوي، إن مقر جامعة الأزهر الأهلية سيكون بالمحافظات التي بها فروع للجامعة بمختلف أنحاء الجمهورية، على غرار الجامعات الأهلية التي تتبع المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار المصدر، إلى أن جامعة الأزهر الأهلية ستضم نفس الكليات الشرعية والعربية والقطاعين الطبي والهندسي إلا أن الحدود الدنيا للقبول بها ستكون أقل مع دفع مصروفات لكل من يريد الالتحاق بها.

ونوه المصدر، إلى أنه سيتم عرض إنشاء جامعة الأزهر الأهلية على المجلس الأعلى للأزهر تمهيدا للموافقة ومن ثم رفع الأمر لرئاسة الجمهورية لأخذ الموافقة النهائية بشأنها.

وتوقع المصدر، البدء الدراسة بجامعة الأزهر الأهلية من العام الدراسي بعد المقبل وليس المقبل لضيق الوقت.

