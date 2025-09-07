كتب - أحمد عبدالمنعم:

أعلن الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، عن اختيار الكاتب الصحفي أحمد الخطيب عضوًا في اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، المزمع انعقادها بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال شهري يناير وفبراير من عام 2026.

ويأتي هذا الاختيار في إطار حرص الوزارة على إثراء البنية الفكرية للمعرض، وتعزيز حضوره الثقافي عبر استقطاب رموز بارزة من المشهد الإعلامي والأدبي والفني.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، أن اللجنة العليا شهدت انضمام نخبة من الأسماء اللامعة التي تمثل أطيافًا متعددة من الحقول الثقافية، من بينهم الدكتور أحمد مجاهد، والكاتبة فاطمة المعدول، والدكتور شوكت المصري، والدكتور مسعود شومان، والإعلامية منى الشاذلي، والإعلامي طارق مخلوف، والدكتور خالد عكاشة، والمخرج المسرحي عادل حسان، والكاتب الصحفي وائل السمري. كما تستمر عضوية عدد من الشخصيات التي

شاركت في الدورة السابقة، منهم: الدكتور أحمد نوار، والدكتور سعيد المصري، والكاتب الصحفي طارق رضوان، والدكتور علاء عبدالهادي، والدكتورة درية شرف الدين، والشاعر إبراهيم عبدالفتاح، والروائية ريم بسيوني، والكاتب الصحفي أحمد الجمال، والشاعر أحمد الشهاوي، والدكتور جمال مصطفى السعيد، والدكتور حسام نائل.

ويُعد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب من الأصوات المهنية البارزة في الحقل الإعلامي، حيث تولى رئاسة تحرير جريدة «الوطن»، ثم انتقل إلى قيادة قطاع الثقافة والتراث بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، قبل أن ينتقل إلي العمل بالراديو 9090 المملوك للشركة المتحدة كمقدم برامج سياسية، كما انضم مؤخرًا إلى مؤسسة "أخبار اليوم" كأحد أبرز الكُتّاب بالصحفية.