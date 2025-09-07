كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الطوارئ بجمهورية الصين الشعبية برئاسة هو مينغلانغ نائب وزير الوزارة، والذي يزور القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، في إطار دعم التعاون المشترك بين مصر والصين في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات.

شارك في الاستقبال قيادات من وزارة التنمية المحلية، ووزارة الخارجية، وممثلو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب عدد من قيادات محافظة القاهرة.

استعراض منظومة العمل داخل المركز

اطلع الوفد الصيني على نظام عمل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ ودوره في دعم خطط الدولة بمجالات التأمين المختلفة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

ويعد المركز محورًا رئيسيًا للاتصالات والتطبيقات الحكومية الموحدة، بما يساهم في تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ، وتقليص زمن الاستجابة للأحداث الطارئة، وتوفير بيانات دقيقة لصانعي القرار، فضلًا عن ترشيد النفقات والحفاظ على خصوصية بيانات الدولة.

كما شاهد الوفد عددًا من التجارب الميدانية وسيناريوهات الاستجابة للأزمات، وآليات التعاون مع محافظات الجوار من خلال المركز الإقليمي الذي يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

غرفة عمليات على مدار الساعة

أكد محافظ القاهرة أن المركز يعمل على مدار 24 ساعة ويضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بإدارة الأزمات، منها: الإسعاف، الصرف الصحي، المياه، الصحة، الحماية المدنية، المرور، التعليم، الهلال الأحمر، المجتمع المدني، الغاز، الكهرباء، والتضامن الاجتماعي.

وأوضح أن وجود هذه الجهات تحت سقف واحد يعزز من سرعة التعامل مع الأزمات والتكامل بين المؤسسات المختلفة لضمان استجابة فعالة لأي طارئ.

إشادة صينية بالتجربة المصرية

من جانبه، أعرب الوفد الصيني عن إعجابه بالإمكانات والإجراءات المتبعة داخل المركز، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجال إدارة الطوارئ والأزمات، وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.