طقس اليوم الأحد.. انخفاض الحرارة ونشاط للرياح واضطراب الملاحة

05:30 ص الأحد 07 سبتمبر 2025
كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل في الصباح الباكر حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء.

وشبورة مائية من (4:8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء

كما توقعت الأرصاد وظهور بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ونشاط لحركة الرياح على شواطئ العلمين ومطروح والإسكندرية وارتفاع موج البحر من 1.5 : 2.25 متر.

القاهرة 33 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

عباس شراقي: بدء ارتفاع معدل هطول الأمطار في حوض النيل الأزرق

نشاط الرياح الطقس الأرصاد درجات الحرارة
