بدء صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين بحضور وزير الأوقاف

07:44 م السبت 06 سبتمبر 2025
    صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين
    صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين
    صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين
    صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين
    صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين
    صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين
    صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين
كتب- عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

بدأت منذ قليل، فعاليات الصالون الشهري الذي تنظمه لجنتا الشئون العربية والخارجية، والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وحرص خالد البلشي، نقيب الصحفيين وجمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، على استقبال الازهري قبل بدء الصابون، وقدما له التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما تم بحث أوجه التعاون بين النقابة والوزارة وخاصة تدريب الأئمة على المهارات الإعلامية والصحفية واستغلال قدرات مركز التدريب بالنقابة في هذا الشأن.

يأتي الصالون بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويناقش الحملة التوعوية الموسعة، التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحت عنوان "صحح مفاهيمك"، والتي تهدف إلى تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع، وتعزيز القيم الدينية الصحيحة، التي تسهم في بناء وعي وطني رشيد.

شارك في الصالون، أ.د محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الياقوتي، وزير الأوقاف السوداني الأسبق، ويحيي الصالون الشيخ منتصر الأكرت، شيخ المبتهلين بالإذاعة والتليفزيون، والشيخ محمود هلال منشد الشارقة، ومديح لأبناء الطريقة البرهامية، وفرقة الساحة، ويشرح د. إبراهيم إسماعيل الصوفي، بقسم الثقافة الإسلامية كلية الدعوة جامعة الأزهر في القاهرة المناسك للمعتمرين من الصحفيين، ويقدم الحفل الإعلامي الدكتور وليد الحسيني، المذيع بإذاعة القرآن الكريم ومقدم صلاة الجمعة في القناة الأولى والفضائية المصرية.

نقابة الصحفيين لجنة الشؤون العربية أسامة الأزهري خالد البلشي
