أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، الانتهاء من تنفيذ وتشغيل الخط الرئيسي للصرف الصحي وخط صرف مياه الأمطار بالمدينة، قبل الموعد المقرر بشهر كامل، وبتكلفة إجمالية بلغت 180 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات.

ويخدم المشروع عددًا من المناطق الحيوية بالمدينة، من بينها: منطقة 130 فدان (مسلسل 3-4-5)، المنطقة الأولى بالرعاية، كومباوند حورس، الداون تاون، مشروع سكن مصر، منطقة 219 عمارة، مشروع ديارنا، الجامعة التكنولوجية، معهد معاوني الأمن، مشروع أويست، إلى جانب التوسعات المستقبلية على طريق الواحات حتى مدخل مساكن عثمان.

وأكد المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن إنجاز المشروع قبل الجدول الزمني يعكس التزام الجهاز باستراتيجية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في تطوير المرافق بما يلبي احتياجات التوسع العمراني السريع بالمدينة.

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى سيد أحمد، معاون رئيس الجهاز للمرافق، أنه تم تشغيل 85% من الخط في يوليو الماضي، قبل استكمال التنفيذ بنسبة 100% في أغسطس، مشيدًا بكفاءة فرق العمل والتنسيق مع الشركة المنفذة.

ويشمل المشروع تركيب مواسير خرسانية بأقطار داخلية 1200 و1100 و800 مم بطول 5750 مترًا طوليًا، ومواسير بلاستيكية بطول 4600 متر طولي، إضافة إلى إنشاء 95 مطبقًا لخدمة الشبكة.

وقد نفذ المشروع مكتب الملوك للمقاولات العمومية تحت إشراف استشاري المشروع مكتب أحمد عبد الوارث، خلال مدة مستهدفة 15 شهرًا (من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2025).

وشدد جهاز المدينة على استمراره في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين، ومرافق عصرية تستجيب لاحتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل.

