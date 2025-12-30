كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن التفاصيل المالية لصفقة تطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي، موضحاً أن القيمة النقدية للمشروع تبلغ 3.5 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الشراكة مع شركة "الديار" القطرية لا تقتصر على السيولة النقدية فحسب، بل تمتد لتشمل مقابلاً عينياً يتمثل في حصول الحكومة المصرية على حصة من الوحدات السكنية داخل المشروع، والتي تُقدر قيمتها البيعية بنحو 1.8 مليار دولار.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، ستجني ثماراً إضافية من هذا المشروع عبر الحصول على نسبة 15% من صافي الأرباح، وذلك عقب الانتهاء من التنفيذ واسترداد كامل التكاليف الاستثمارية.

وأكد أن هذه الخطوة الاستثمارية الكبرى تأتي تجسيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر، وفي إطار السعي المشترك لترسيخ وتدعيم أواصر التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الحمصاني أن الدولة وضعت خطة واضحة لاستغلال هذه التدفقات المالية، حيث ستوجه بشكل أساسي لخفض الدين العام، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

وذكر أن جزءاً من هذه الأموال سيخصص للوفاء بالالتزامات الحكومية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين، وفي مقدمتها استيراد السلع الغذائية الأساسية والمواد البترولية.

واختتم أن هذا المشروع يمثل ركيزة هامة ضمن جهود القيادة السياسية لتعزيز الاستقرار المالي للدولة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتنمية العمرانية السياحية.