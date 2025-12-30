بدء استكمال صرف باقي حصص الأسمدة الشتوية للمزارعين بالأسعار الرسمية

كتب - أحمد العش:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، عن بدء إجراءات استكمال صرف باقي الحصة السمادية المقررة لكل محصول للموسم الشتوي الحالي رسميًا، في كافة محافظات الجمهورية للمزارعين، مشددةً على حوكمة المنظومة لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها.

وجاء ذلك بناءً على تعليمات الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج للموسم الشتوي، بالإضافة إلى ضمان وصول الاسمدة لمستحقيها بكل دقة وشفافية.

وشدد وزير الزراعة، من جانبه، على ضرورة أن تتم عملية الصرف وفقًا للضوابط التي تضمن وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها.

وأكد فاروق، على ضرورة قيام جميع الجمعيات الزراعية بالإعلان بوضوح عن الالتزام بالأسعار الرسمية المدعمة، مع تثبيت لوحات إرشادية بالأسعار في أماكن ظاهرة داخل الجمعيات الزراعية ومراكز الصرف.

وأعاد علاء فاروق، التنبيه بشدة بعدم تحميل المزارع أي أعباء إضافية أو مبالغ تزيد عن السعر الرسمي المحدد، مؤكدة أن الصرف يتم حصريا بموجب "كارت الفلاح".

