حدث في 8ساعات| موعد الإجازة المتبقية في 2025.. واضطراب حركة الملاحة

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم الصادرات الزراعية المصرية، حتى الآن، والذي بلغ حوالي 7 مليون طن، وذلك بزيادة أكثر من 650 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

اضطراب حركة البحر ورياح.. توقعات طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 6 سبتمبر 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

وزراء "الأوقاف والشباب والري" والمفتي يشاركون 'الشرقية" الاحتفال بالعيد القومي

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، صباح الجمعة ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م، بديوان عام المحافظة، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وزير الري يوجه المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية بمعرفتهم

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم الجمعة الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ بزيارة لمحافظة الشرقية لتفقد حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، وكان فى استقباله، المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، و رائف تمراز رئيس مجلس إدارة إتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية.

بعد انتهاء عطلة المولد النبوي.. موعد الإجازة المتبقية في 2025

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الإجازات المتبقية في 2025، استعدادًا لتنظيم مواعيدهم المهنية وتخطيط الرحلات العائلية، خاصة مع اقتراب نهاية العام الجاري.

"الجيزة": ضبط 4.5 طن دواجن ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأوسيم

أعلنت محافظة الجيزة، في إطار جهودها لحماية المواطنين وضمان سلامة الغذاء، عن ضبط 4.5 طن من الدواجن والرؤوس والجلود والدهون غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مشتركة نفذتها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مجلس مدينة أوسيم ومباحث التموين.

"الرعاية الصحية" توقع بروتوكول لإطلاق برنامج تدريبي لطب العيون بمستشفياتها

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية لإطلاق برنامج تدريبي متكامل في تخصصات طب العيون بمستشفيات الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وزير الزراعة: 7 ملايين طن صادرات حتى الآن.. والموالح في المقدمة

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم الصادرات الزراعية المصرية، حتى الآن، والذي بلغ حوالي 7 مليون طن، وذلك بزيادة أكثر من 650 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.

