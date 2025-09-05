شعبة الأدوية تكشف سبب أزمة نقص الأدوية

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن السبب الرئيسي وراء أزمة نقص الأدوية، هو ضغوط من بعض الشركات التي تسعى لرفع أسعار الدواء عبر تقليل المعروض في السوق.

وقال عوف في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام الناس" أن الأزمة ليست مجرد نقص طبيعي، بل هي نتيجة لممارسات مقصودة تهدف إلى الضغط على الجهات المعنية لتحقيق زيادات سعرية مشيرا إلى أنها تكمن في وجود أزمة إدارة وتوازن بين الشركات والجهات الرقابية، وهو ما تسبب في تدهور الوضع وارتفاع عدد الأصناف الناقصة من 200 صنف إلى نحو 2000 صنف في وقت سابق.

وأكد عوف أن الأدوية المحلية المصرية تحافظ على جودتها، ولكن بعض الشركات تستغل الفجوة بين الأدوية المحلية والمستوردة لفرض سياسة رفع الأسعار.

وأضاف عوف أن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على استقرار سوق الدواء وسلامة ملايين المرضى الذين يعتمدون على الأدوية بشكل يومي، وخاصةً في حالات الأمراض المزمنة التي لا يمكن للمريض التوقف عن تناول علاجها.

اقرأ أيضا:

اضطراب حركة البحر ورياح.. توقعات طقس السبت

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالقاهرة الكبرى غدًا