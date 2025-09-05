كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن عدد من المناطق يوم السبت المقبل الموافق 6 سبتمبر 2025، وذلك لمدة 8 ساعات تبدأ من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً، بسبب تنفيذ أعمال صيانة برافع أطلس بمدينة السلام.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تشمل: مساكن "إسكندرية 2، الدلتا 2، أطلس 4، الجمهورية 1 و2، القاهرة و+هـ"، إسكانات العاملين بمحطة البركة، منطقة الشواكر بمحافظة القليوبية، إلى جانب ضعف المياه بمناطق العبد 700، واسبيكو القديم والجديد.

وأكدت الشركة أنها قامت بتجهيز سيارات مياه صالحة للشرب سيتم توزيعها مجانًا على المناطق المتضررة، مشيرة إلى أنه يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 أو عبر خدمة الواتساب على رقم 01206665125.

كما ناشدت الشركة المواطنين، وخاصة المستشفيات والمخابز، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع لضمان عدم تأثر خدماتهم الأساسية.

