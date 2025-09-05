"الجيزة": ضبط 4.5 طن دواجن ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأوسيم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، في إطار جهودها لحماية المواطنين وضمان سلامة الغذاء، عن ضبط 4.5 طن من الدواجن والرؤوس والجلود والدهون غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مشتركة نفذتها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مجلس مدينة أوسيم ومباحث التموين.

وأكد المحافظ المهندس عادل النجار أن الحملات تأتي تنفيذًا لخطة المحافظة في تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات، مشددًا على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأشار النجار إلى أن حماية صحة المواطن تمثل أولوية قصوى في عمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لافتًا إلى أن ضبط هذه الكميات الكبيرة من المنتجات غير الصالحة يعكس يقظة الجهات المختصة وجهودها المتواصلة في مواجهة كل ما يهدد سلامة الغذاء.

وتؤكد محافظة الجيزة استمرار تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من سلامة المعروضات الغذائية وصون صحة وسلامة المواطنين.

