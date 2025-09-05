شديد الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الجمعة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت "الأرصاد"، إنه يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس الجمعة تشهد شبورة مائية من (4: 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت أن حالة الطقس اليوم تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحياناً سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وبينت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا الجمعة تشهد ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4: 2) درجة.