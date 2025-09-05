اليوم.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالزقازيق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، بمناسبة العيد القومي لمحافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ عبدالله عزب.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو "مولد الهادي البشير"، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية التابع للوزارة، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

اقرأ أيضاً:

خطوات التظلم على الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2025.. تعرف علي التفاصيل

التعليم العالي تُعلن فتح تسجيل رغبات الثانوية الفنية 3 و5 سنوات والمعاهد سنتين