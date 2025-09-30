إعلان

محافظ الجيزة يلغي تكليف نائب رئيس حي الهرم للنظافة بالقطاع الشمالي

كتب : محمد أبو بكر

10:43 م 30/09/2025

محافظ الجيزة يلغي تكليف نائب رئيس حي الهرم للنظافة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا باستبعاد نائب رئيس حي الهرم لقطاع النظافة.

وبحسب قرار محافظ الجيزة، تم نقل نائب رئيس حي الهرم للعمل كموظف بديوان عام حي بولاق الدكرور.

وشدد المحافظ، خلا جولة مفاجئة بحي الهرم، على تكثيف حملات رفع القمامة والإشغالات في شوارع وأحياء الجيزة، لضمان تحسين الوضع الميداني وتحقيق انضباط أكبر في منظومة النظافة والخدمات العامة.

عادل النجار محافظ الجيزة حي الهرم جولة مفاجئة

