بعد إصابة 4 طلاب وغلق فصل.. ما هو مرض "اليد والقدم والفم"؟

أثار إعلان مديرية التعليم بمحافظة الجيزة، عن رصد 4 إصابات بين طلاب إحدى المدارس الخاصة بالمريوطية بفيروس "اليد والقدم والفم" (HFMD)، تساؤلات عن أعراض وأسباب الإصابة بالمرض، خاصة مع قرار إدارة المدرسة غلق فصل دراسي مؤقتًا لتعقيمه كإجراء وقائي.

بدوره، أكد مصدر بالطب الوقائي بوزارة الصحة أن لجنة مختصة انتقلت إلى المدرسة فور تداول أنباء عن ظهور أعراض جلدية بين الطلاب، لمناظرة الحالات بين الطلاب.

وأضاف لمصراوي، أن الفصل المصاب جرى تعقيمه بالكامل، بجانب إجراءات تعقيم شاملة للمدرسة لضمان عدم انتقال العدوى.

ما هو مرض اليد والقدم والفم؟

بحسب وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، يعد مرض اليد والقدم والفم (HFMD) عدوى فيروسية شائعة تصيب غالبًا الأطفال دون سن العاشرة، ويسببه عادة فيروس "كوكسساكي"، وينتقل عن طريق الرذاذ التنفسي أو ملامسة الأسطح الملوثة أو الإفرازات الفموية.

ويظهر المرض في صورة حبوب أو بثور صغيرة على اليدين والقدمين وحول الفم، وقد تصاحبه أعراض أخرى مثل ارتفاع الحرارة، فقدان الشهية، آلام الحلق، والشعور بالتعب العام.

هل المرض خطير؟

بدوره، قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن فيروس الفم واليد والقدم هو مرض فيروسي شديد العدوى ينتشر بشكل أساسي بين الأطفال الصغار، ويسبب حمى، وتقرحات في الفم، وطفحاً جلدياً مؤلماً على اليدين والقدمين.

وأوضح "الحداد"، أن المرض ينتقل عن طريق الاتصال المباشر مع الشخص المصاب، والرذاذ المتطاير من عطس وسعال المصاب، وملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس.

ولا يوجد علاج محدد للمرض، ويعتمد الشفاء على الراحة الكافية، وشرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف، بالإضافة إلى الأدوية المسكنة والمخففة للحمى لتخفيف الأعراض.

أعراض المرض

تشمل الأعراض الرئيسية ما يلي:

* حمى: تبدأ كعرض مبكر للعدوى.

* تقرحات الفم: تظهر على شكل قروح مؤلمة في الفم أو الحلق، مما يجعل البلع صعبًا.

* طفح جلدي: يظهر على اليدين والقدمين، وقد يمتد إلى مناطق أخرى مثل الأرداف، وتتكون من بثور.

وينتقل الفيروس من شخص لآخر من خلال: الاتصال المباشر مثل العناق، أو مشاركة الأكواب وأدوات الطعام، أو الرذاذ التنفسي عند سعال أو عطس الشخص المصاب، بالإضافة للمس الأشياء أو الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس الأنف أو الفم أو العينين.

كيف يمكن العلاج منه؟

وأشار "الحداد" إلى أنه لا يوجد علاج محدد، لكن يمكنك اتخاذ عددًا من الإجراءات تشمل الراحة بالحصول على قسط كافٍ من الراحة، وشرب كمية كافية من السوائل لمنع الجفاف، ويمكن استخدام مسكنات الألم وخافضات الحرارة مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، وغسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

ونصح بضرورة استشارة الطبيب إذا كان طفلك أقل من ستة أشهر، أو إذا كنت تلاحظ أعراضًا شديدة مثل ضعف الجهاز المناعي لدى طفلك، وعدم قدرة طفلك على شرب السوائل بسبب الألم الشديد في الفم، واستمرار الأعراض لأكثر من 10 أيام.