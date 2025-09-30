رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية وصحة الأسرة بـ "سبك الأحد" بالمنوفية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مركز طب وتنمية الأسرة بقرية سبك الأحد بأشمون بمحافظة المنوفية.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي من الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، موضحًا أن المركز ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وتبلغ مساحته الكلية حوالي 2400 متر مربع، ويتكون من عدد 3 طوابق بإجمالي عدد غرف يصل إلى 40 غرفة.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن الوحدة المحلية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية تصل إلى 16 خدمة متنوعة، وتشمل هذه الخدمات عيادات المبادرات الرئاسية الصحية، وعيادات طب الأسرة، وعيادات النساء ومتابعة الحمل، وعيادات الأسنان، إضافة إلى خدمات الطوارئ، والعلاج الطبيعي، والتطعيمات، والصيدلية، والمعامل، وغيرها من الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات تُقدم لأكثر من 34 ألف مواطن.

كما تفقد رئيس الوزراء مشغل أعمال التفصيل والتطريز المخصص للفتيات، والملحق بمركز طب الأسرة، مستمعًا إلى شرح حنان السيد، المسئولة عن المشغل، والتي أوضحت أن المشروع يندرج تحت إشراف المجلس القومي للمرأة، ويهدف إلى تدريب فتيات القرية على مهارات التفصيل والتطريز لتمكينهن من الحصول على فرص عمل، ويقع في غرفة ملحقة بمركز الصحة، كما أجرى رئيس الوزراء نقاشًا مع مجموعة من الفتيات اللواتي يتلقين التدريب في المشغل للاطلاع على تجربتهن وآرائهن.

وفي هذا الإطار، أجرى رئيس الوزراء زيارة تفقدية للحضانة التابعة لمركز طب الأسرة، حيث قام السيد صبري عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن بمحافظة المنوفية، بتقديم شرح مفصل أوضح من خلاله أن الحضانة تم تأسيسها وتُدار حالياً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.