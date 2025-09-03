العليا للحج تناشد السعودية عدم إلغاء الحج البري 2026.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

ناشد يسري السعودي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، الجهات السعودية، بأن يتم اتخاذ إجراءات خلال الفترة المقبلة لعدم إلغاء الحج البري.

وأضاف "اليسري"، خلال مؤتمر صحفي: يجب السماح بدخول الأتوبيسات كاملة لأقرب نقطة في المملكة، ثم يتم استكمال دورة المشاعر، والتي تعد أغلى شئ في الموضوع.

وطالب عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن يكون الحج البري للعام الجديد 2026 مثل العام السابق.

