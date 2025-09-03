مضاد للبكتيريا.. هيئة الدواء تحذر من عبوات غير مطابقة لـ"قطرة عين"

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية من عبوات "غير مطابقة للمواصفات" من قطرة عين "هيسيانارو" المتداولة في الأسواق.

وأوضحت الهيئة في منشور حمل رقم 60 لسنة 2025، أن التحذير يشمل التشغيلة رقم "240623" من دواء "Hycyanaro1.5 % 15mg/1ml sterile ophthalmic solution"؛ مرجعة ذلك إلى كون المستحضر صادر له عدم مطابقة من قِبل معامل هيئة الدواء.

وقطرة عين "هيسيانارو" عبارة عن مضاد حيوي يقتل البكتيريا المسببة لالتهابات العين.

وأكدت هيئة الدواء أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلة الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

ودعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

