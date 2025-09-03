كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد غدا الخميس 4 سبتمبر 2025 الذي يوافق إجازة المولد النبوي الشريف2025.

وقالت الأرصاد في بيان لها أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا.

وتنبأت الأرصاد بظهور سحب منخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ونشاط حركة الرياح على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد مما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر من 1.5 : 2.25 متر فوق مستوى سطح البحر.

وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بمعدل 4:2 درجة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي يوافق 12 ربيع الأول 1447 هجريًا، وذلك لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.

اقرأ أيضاً:

السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة

الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"