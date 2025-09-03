كتب- أحمد الجندي:

تقدم خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالتهنئة لجموع المعلمين في مصر والأمة العربية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكداً أن هذه الذكرى تمثل مناسبة غالية لاستحضار القيم السامية للنبي ﷺ من رحمة وعدل وتسامح وعلم.

وأشاد الزناتي بدور المعلمين في غرس هذه القيم النبيلة في نفوس الطلاب، باعتبارهم القدوة وصناع الأجيال، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الوطن في أمن وأمان واستقرار.

وأكد نقيب المعلمين أن المولد النبوي الشريف فرصة للتأمل في رسالة النبي ﷺ التي أرست دعائم الأخلاق والعلم والعمل، مشيراً إلى أن المعلمين هم الامتداد الطبيعي لهذه الرسالة في ميادين التعليم والتربية.

