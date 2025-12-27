إعلان

بدء احتفالية "يوم الوفاء" بحضور وزير الصحة

كتب : أحمد جمعة

12:48 م 27/12/2025

الدكتور خالد عبدالغفار

كتب- أحمد جمعة:

بدأت قبل قليل، فعاليات احتفالية "يوم الوفاء"، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة وكوادر القطاع الصحي، في إطار حرص الدولة على تقدير الجهود المخلصة والعطاء المتواصل داخل المنظومة الصحية.

وتشهد الاحتفالية تكريم عدد من النماذج المميزة من العاملين بالقطاع الصحي، تقديرًا لإسهاماتهم المهنية ودورهم المؤثر في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

