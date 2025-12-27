بدء احتفالية "يوم الوفاء" بحضور وزير الصحة

كتب- أحمد جمعة:

بدأت قبل قليل، فعاليات احتفالية "يوم الوفاء"، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة وكوادر القطاع الصحي، في إطار حرص الدولة على تقدير الجهود المخلصة والعطاء المتواصل داخل المنظومة الصحية.

وتشهد الاحتفالية تكريم عدد من النماذج المميزة من العاملين بالقطاع الصحي، تقديرًا لإسهاماتهم المهنية ودورهم المؤثر في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الحسابات الفلكية تحدد موعد شهر رمضان 2026 في مصر





"تصل لحد الضباب".. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة تعيق الرؤية





عدد وأيام الإجازات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.. أبرزها المولد النبوي



