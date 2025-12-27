"يوم الوفاء".. وزير الصحة: أكثر من مليون عامل بالقطاع الصحي



قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن القطاع الصحي في مصر يضم أكثر من مليون إنسان يعملون ليلًا ونهارًا من أجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مؤكدًا أن ما يقدم اليوم من تكريم لا يفي حق كل الأطقم الطبية التي تضحي بحياتها في سبيل أداء واجبها الإنساني والمهني.

جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية "يوم الوفاء" لتكريم الأطقم الطبية المتميزة لعام 2025.

وأوضح "عبدالغفار"، أن هناك متابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة للاطمئنان بشكل يومي على سير المنظومة الصحية، والعمل المستمر على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد وزير الصحة، الدعم الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الصحي، مشيرًا إلى جهود هيئة الدواء المصرية في توفير الأدوية ومنع نقصها بشكل يومي لتلبية احتياجات المجتمع، بالتوازي مع التعاون مع هيئة سلامة الغذاء لضمان سلامة الغذاء والشراب.

كما شدد على أن المبادرات الرئاسية تحقق نجاحًا ملحوظًا بفضل جهود الفريق الطبي، مؤكدًا أن تكريمهم واجب وحق أصيل، وبدونهم لن تكون هناك خدمات صحية أو رعاية حقيقية للمرضى.

