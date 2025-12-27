سقوط عصابة داخل الكهرباء.. فنيون ينهبون 11 كشكًا بمدينة نصر والحلمية

كشفت مصدر مطلع بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عن اكتشاف واقعة خطيرة تورط فيها تشكيل عصابي مكوَّن من عدد من الفنيين التابعين لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، قاموا بسرقة محتويات 11 كشك كهرباء في منطقتَي مدينة نصر والحلمية.

وأفاد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن التشكيل استغل طبيعة عمله ومعرفته الفنية بمواقع الأكشاك ونقاط التغذية، وقام بتنفيذ السرقات بشكل منظم، شمل الاستيلاء على مهمات كهربائية ومكونات تشغيلية ذات قيمة مالية مرتفعة؛ ما تسبب في أضرار مباشرة بالشبكة وتأثيرات على استقرار التغذية الكهربائية بعدد من المناطق.

وأضاف المصدر أن الواقعة تم رصدها عقب ورود بلاغات متكررة بوجود أعطال غير مبررة، وبفحص الأكشاك تبين وجود سرقات متعمدة، ليتم تشكيل لجنة فنية وأمنية أسفرت تحرياتها عن تورط عدد من الفنيين العاملين بالشركة.

وأكد المصدر أن التحقيقات جارية حاليًّا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التشديد على تطبيق مبدأ عدم التستر والمحاسبة الكاملة لكل مَن يثبت تورطه؛ حفاظًا على المال العام وردعًا لأية محاولات عبث بمرافق الدولة الحيوية.

وأشار المصدر إلى أن الشركة شددت من إجراءات الرقابة والمتابعة الميدانية، مع مراجعة سجلات التشغيل والصيانة، وتأكيد إحكام السيطرة على مهمات الكهرباء، في إطار خطة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

