عاجل.. رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات موسعة مع ولي عهد مملكة البحرين

02:10 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- أحمد الجندي:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جلسة مناقشات موسعة مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

الدكتور مصطفى مدبولي ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
