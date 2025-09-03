عاجل.. رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات موسعة مع ولي عهد مملكة البحرين

كتب- أحمد الجندي:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جلسة مناقشات موسعة مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

