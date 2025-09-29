أديب مناشدًا حماس قبول خطة ترامب: كفاية إرحمونا وارحموا أهل غزة

كتب- حسن مرسي:

وجّه الإعلامي عمرو أديب مناشدة لحركة حماس، داعيًا إياها إلى قبول خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "كفاية إرحمونا وارحموا أهل غزة، إذا كان معاك 20 رهينة فإسرائيل لديها 2 مليون رهينة من الفلسطينيين يأكلون الجيفة ويشربون من البحر".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "السلام مرهون بموافقة حماس على خطة ترامب، وأتمنى أن يوافق المناضلون الشرفاء رحمة بالضعفاء".

وتابع مقدم "الحكاية"ً: "اتوسل اليكم.. ارحموا 2 مليون بني آدم، أنا ما أعرفش في الحياة 2 مليون بني آدم محطوطين تحت هذه الظروف القاتلة، عارف أنك مقاومة، عارف أنك شريف، عارف كل شيء، ولكن يا أخي ارحم الناس".

وحثّ قادة الحركة على النظر إلى الواقع الإنساني: "بص للناس.. شوف الطفل اللي كان شايل أخوه، بص على الشهداء، بص على الـ700 ألف من المصابين واديھم فرصة يتنفسوا".

وأكد أديب: "نتنياهو منتصرًا.. أنا أسف أنا بقول لك الكلام ده.. أنت قاومت وغيرت المعادلة وعملت.. لكن هو يضع شروط المنتصر.. مين المهزوم؟ مين التعبان؟ مين الغلبان؟ مين اللي بيموت كل يوم؟.. موافقة حماس على خطة ترامب تعني رحيل حكومة نتنياهو والرفض يعنى قبلة الحياة لتلك الحكومة المتطرفة".