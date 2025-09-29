منخفض جوي بهذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد استقرارًا ملحوظًا غدًا الاثنين، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى أجواء حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام بنحو درجة إلى درجتين مئويتين.

أوضحت غانم، في تصريحات لمصراوي، أن فرص سقوط الأمطار غدًا ضعيفة، نتيجة سيطرة المرتفع الجوي الذي يقلل من تكوّن السحب الممطرة، مؤكدة أن الأجواء ستبقى مستقرة على مختلف الأنحاء.

منخفض جوي بعيد عن مصر

أضافت أن الأيام الماضية شهدت تأثر ليبيا واليونان بمنخفض جوي، إلا أن تأثيره كان ضعيفًا على مصر، حيث اقتصر على ظهور بعض السحب دون أي أمطار مؤثرة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع مع نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت) أن يتعمق منخفض جوي على سطح الأرض وآخر في طبقات الجو العليا يؤثر بشكل رئيسي على جنوب اليونان وبعض السواحل الليبية، بينما سيكون تأثيره على مصر محدودًا للغاية، حيث قد تظهر بعض السحب على أقصى غرب البلاد مع فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة، وهو أمر اعتيادي لا يثير القلق.

وشددت غانم على أن هيئة الأرصاد تتابع باستمرار حركة المنخفضات والظواهر الجوية المختلفة، مؤكدة أنه في حال حدوث أي تغييرات في التنبؤات الجوية، سيتم الإعلان عنها بوقت كافٍ لضمان تنبيه المواطنين.

