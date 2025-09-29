الشيحي يكشف سبب انسحابه من انتخابات رئاسة حماة الوطن

كتب- عمرو صالح:

اعلن الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق، عن انسحابه من منافسة الفريق محمد عباس حلمي في انتخابات رئاسة حزب حماة الوطن.

وأوضح الشيحي خلال المؤتمر العام لحزب حماة الوطن أن انسحابه من الانتخابات جاء بعد مشاورة أجرها مع منافسه ووجد فيها تشابه في الأفكار والبرنامج الانتخابي.

وأضاف: "كل الخطة اللي وضعتها في برنامجي الانتخابي لقيتها مع الفريق عباس فتنازلت له لضيق وقتي ما بين حياتي الجامعية والسياسية".

واختتم الشيخي حديثه موجهًا الشكر لكافة قيادات الحزب لما قدموه خلال الفترة الماضية.