تصوير- هاني رجب

بدأ توافد أعضاء وقيادات وكوادر حماة الوطن للمشاركة في فعاليات المؤتمر العام غير العادي لاختيار رئيس الحزب خلفا للراحل جلال الهريدي.

ويعقد حزب حماة الوطن اليوم الإثنين مؤتمره العام، وذلك لاختيار رئيس جديد للحزب، خلفا للفرق جلال هريدي رئيس الحزب السابق الذي وافته المنية مؤخرا.