بالصور.. توافد أعضاء "حماة الوطن" للمشاركة في المؤتمر العام لاختيار رئيس الحزب

كتب- عمرو صالح:

05:40 م 29/09/2025
تصوير- هاني رجب

بدأ توافد أعضاء وقيادات وكوادر حماة الوطن للمشاركة في فعاليات المؤتمر العام غير العادي لاختيار رئيس الحزب خلفا للراحل جلال الهريدي.

ويعقد حزب حماة الوطن اليوم الإثنين مؤتمره العام، وذلك لاختيار رئيس جديد للحزب، خلفا للفرق جلال هريدي رئيس الحزب السابق الذي وافته المنية مؤخرا.

حزب حماة الوطن مؤتمر حماة الوطن

