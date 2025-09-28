إعلان

القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي لصنّاع الإلهام لتكريم رموز عربية وعالمية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

07:01 م 28/09/2025
استضافت القاهرة فعاليات المؤتمر الدولي لصناع الإلهام في الوطن العربي، والذي يهدف إلى تكريم أبرز الرموز والنماذج العربية والدولية التي قدمت إنجازات ملموسة تركت بصماتها في مسيرة الإبداع والعطاء.

وانعقد المؤتمر تحت رعاية الجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلام، التي تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على النماذج الملهمة في الوطن العربي والعالم، ممن أسهموا في تعزيز قيم العدالة والسلام والتنمية المجتمعية.

وشارك في هذا الحدث شخصيات بارزة من مختلف الدول، من بينها: مصر بما تحمله من رموز وطنية وفنية مرموقة وفنانين كبار أثروا الحياة الثقافية والفنية، إلى جانب مشاركة شخصيات من السعودية، قطر، العراق، اليمن، الإمارات العربية المتحدة، وكذلك من دول أوروبية مثل ألمانيا، الدنمارك، اليونان، فرنسا، إضافة إلى حضور مميز من مؤسسات دولية من مختلف أنحاء العالم، تأكيداً على البعد الإنساني والعالمي لهذا التكريم.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الدكتور طارق عناني، الأمين العام للجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلام، أن انعقاد هذا الحدث في القاهرة يحمل دلالات عميقة باعتبارها منارة للفكر والإبداع وملتقى للثقافات.

وأضاف أن الجمعية تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى إبراز النماذج العربية والدولية التي جسّدت قيم العدالة والسلام، وقدّمت إنجازات مؤثرة في مجالات الثقافة والفن والتنمية المجتمعية، مشدداً على أن تكريم هذه النماذج يعد خطوة نحو تعزيز روح الإلهام، وترسيخ التعاون بين الشعوب من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في القاهرة ليؤكد دورها المحوري كجسر للتواصل الحضاري والثقافي، ووجهة للفعاليات الدولية التي تعزز من قيمة التعاون والإلهام بين الشعوب.

صنّاع الإلهام الجمعية النرويجية طارق عناني
