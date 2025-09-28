تداول 20 سفينة بضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

كتب- محمد نصار:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن جديدة، في حين غادرت 12 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 22 سفينة.

وفيما يخص حركة البضائع العامة، فقد بلغت الصادرات نحو 19,461 طنًا، تضمنت: 198 طن ملح معبأ، 375 طن أسمنت معبأ، 10,080 طن يوريا، 962 طن حديد، 1,752 طن بودرة جبس معبأ، و6,094 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت الواردات 99,513 طنًا، شملت: 14,700 طن فول، 2,585 طن حديد، 9,800 طن خردة، 5,117 طن أبلاكاش، 37,691 طن ذرة، 20,740 طن سكر، و8,880 طن قمح.

أما في حركة الحاويات، فقد سجل الميناء، 131 حاوية مكافئة صادرات، و269 حاوية مكافئة واردات، و946 حاوية مكافئة ترانزيت.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61,153 طنًا، بينما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص 29,525 طنًا.

كما غادر الميناء 3 قطارات محملة بـ3,697 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى 3 وحدات نهرية (بارجات) بشحنة قدرها نحو 2,072 طن قمح متجهة إلى صومعة المنيا.

في الوقت نفسه، شهدت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا إجمالي 4,497 شاحنة.

