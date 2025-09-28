"الصحة" تطلق حملة تقييم ميداني بالمنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء فرق التقييم الميداني الشامل بمحافظة المنيا، ضمن الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تهدف إلى تقييم الوضع الصحي لجميع المنشآت الطبية بالمحافظة، بصرف النظر عن تبعيتها، لإعداد تقرير دقيق يعكس مدى جاهزيتها للانضمام للمنظومة، بما يواكب توجيهات القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية وضمان العدالة في تقديم الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن فرق التقييم تضم ممثلين عن مختلف الجهات الصحية، وتعمل وفق رؤية شاملة تشمل الحالة الإنشائية والتجهيزات والكوادر البشرية وعدد السكان والتغطية الصحية والمسافات الجغرافية المؤثرة في الوصول إلى الخدمات، على أن تُبنى القرارات التنفيذية على بيانات دقيقة وواقعية.

وأضاف أن الفرق تم تشكيلها بالتنسيق مع جميع الهيئات والقطاعات المعنية، وتشمل: هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الرعاية الصحية، قطاعات الرعاية الأولية والعلاجية والوقائية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مركز المعلومات، الإدارة المركزية للعلاج الحر، والمستشفيات الجامعية والعسكرية، إضافة إلى مديرية الصحة بالمنيا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن التقييم يعتمد نموذجًا موحدًا يراعي طبيعة كل منشأة واحتياجاتها الفنية والبشرية والإنشائية، فضلًا عن متطلبات السكان الصحية.

ولفتت إلى أن الحملة تستمر أسبوعًا كاملًا وتشمل جميع المراكز الإدارية بالمحافظة، على أن تُختتم باجتماع لاعتماد التقارير النهائية ورفعها إلى وزير الصحة تمهيدًا لبدء تطبيق المنظومة.

