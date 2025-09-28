القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن فوز مصر بجائزة دولية لجهودها في الوقاية من السمنة ومكافحتها، يعد تتويجا حقيقيا للمبادرات الصحية الشاملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترجمة واضحة للدعم السياسي المستمر لتعزيز صحة المواطنين والوقاية من الأمراض المزمنة.

وقال عبدالغفار - في لقاء مع برنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (اكسترا نيوز) - إن وزارة الصحة تتحرك وفق مفهوم منظمة الصحة العالمية، الذي يعرف الصحة بأنها "حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي"، لا مجرد غياب المرض، وبالتالي فإن التعامل مع السمنة لا ينظر إليه كمرض بحد ذاته ما لم تكن مفرطة، بل كاختلال صحي يجب معالجته للوقاية من أمراض مزمنة.

وأشار إلى أنه من أبرز الخطوات التي أهلت مصر لنيل الجائزة الدولية هو دمج مؤشر كتلة الجسم كأداة فحص أساسية في عدد من المبادرات الرئاسية، من بينها: مبادرة الرئيس للكشف عن السكري، والضغط، والسمنة، ومبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لدى أطفال المدارس، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج والتي تشمل تقييم مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن.

وأكد أن هذه المبادرات غطت أعدادا ضخمة من المواطنين، موضحا أنه تم فحص 61 مليون مواطن في مبادرة فيروس سي، وأكثر من 14 مليون طالب سنويا في المدارس، وما يقرب من 21 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة.

وأضاف "لم تقم أي دولة على مستوى العالم بهذا الحجم من التغطية والفحص باستخدام مؤشر كتلة الجسم، مما يعكس التزاما صحيا وسياسيا نادرا لمكافحة السمنة وتحسين صحة المواطنين".