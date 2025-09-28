ليلة الخميس أم الجمعة؟ موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي 2025، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، إيذانًا بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

بحسب قرار مجلس الوزراء المصري الصادر في أبريل 2023، فإن هذا التغيير سيبدأ عند منتصف ليلة الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، لتنتقل الساعة من 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً، ما يطبق على جميع محافظات الجمهورية.

بدأت مصر العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام يوم الجمعة 25 أبريل 2025، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.

ويُعد هذا التطبيق الثالث على التوالي بعد إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في 2023.

كيفية تعديل الساعة على الهواتف الذكية

لتطبيق التوقيت الجديد على الهواتف المحمولة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى إعدادات الهاتف (Settings).

التوجه إلى قسم الإعدادات الإضافية (Additional Settings).

اختيار التاريخ والوقت (Date & Time).

تفعيل خيار التحديث التلقائي للتوقيت (Automatic date & time).

إعادة تشغيل الجهاز إذا لزم الأمر لضمان تطبيق التغيير بشكل صحيح.

سشكل تغيير الساعة أهمية كبيرة للمواطنين فيما يتعلق بتنظيم الحياة اليومية والمواعيد، بالإضافة إلى ضبط أوقات العمل والمدارس.