أكد الدكتور محمد بن خروف، المحلل السياسي الجزائري، أن القضية الفلسطينية هي قضية احتلال وليست مجرد نزاع بين دولتين، مما يتطلب نهجًا سياسيًا مدروسًا قبل التفكير في الحلول العسكرية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "محل نقاش" على قناة العربية، أن السياسة هي التي مكّنت إسرائيل من ارتكاب انتهاكاتها على مدار 75 عامًا، مشيرًا إلى أن فشل الحلول السياسية مثل اتفاقية أوسلو ومؤتمر مدريد سمح لإسرائيل بكسب الوقت ونشر روايتها المغلوطة، مع استمرارها في انتهاك القوانين الدولية.

وأشار بن خروف إلى أن الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من وطأة الاحتلال، لن يتخلى عن أرضه، لكنه يحتاج إلى دعم إقليمي ودولي فعال لاستعادة حقوقه.

وتابع أن السؤال المحوري "من سيحارب إسرائيل؟" يتطلب تقييمًا دقيقًا لتوازن القوى والظروف الإقليمية، مؤكدًا أن الحرب قد تكون خيارًا في حال استنفاد الوسائل الدبلوماسية، مشددًا على أهمية استغلال السياسة أولاً لتجنب الخسائر الكبيرة التي شهدتها الحروب السابقة.

وشدد بن خروف على أن الدبلوماسية لا تعني الاستسلام، بل هي وسيلة لتقريب وجهات النظر واستعادة الحقوق دون اللجوء إلى صراع عسكري قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

وأكد أن اتفاقية أوسلو، التي أُبرمت بعد انتفاضة الحجارة، كانت نتاج نضال الشعب الفلسطيني، لكن إسرائيل أفشلتها بتطرفها، مشيرًا إلى أن استعادة فلسطين تتطلب استراتيجية سياسية متكاملة تدعمها الدول العربية، مع الإبقاء على الحرب كخيار أخير إذا فشلت كل السبل الأخرى.