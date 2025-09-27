إعلامي كويتي: الشعب الفلسطيني بحاجة إلى دعم حقيقي يتجاوز الشعارات

أكد الإعلامي الكويتي محمد الملا أن الشعب الفلسطيني يعاني من وطأة الشعارات السياسية الفارغة، ويطالب بحياة كريمة وسلام يحفظ إنسانيته.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "محل نقاش" على قناة العربية، أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقيات التي وقّعتها، مثل اتفاقية أوسلو، التي كانت نتاج نضال الشعب الفلسطيني خلال انتفاضة الحجارة (1987-1993)، مشيرًا إلى أن تطرف إسرائيل، كما تجلى في اغتيال إسحاق رابين وصعود نتنياهو عام 1997، أدى إلى تدمير تلك الجهود السياسية.

وأشار الملا إلى أن الحروب التي خاضتها الدول العربية منذ عام 1948، بما في ذلك نكسة 1967 وقمة الخرطوم التي رفضت التفاوض والتطبيع، لم تحقق سوى خسائر في الأراضي دون استعادة الحقوق الفلسطينية.

وتابع أن تجربة الرئيس المصري الراحل أنور السادات في حرب 1973، التي أعقبتها مفاوضات كامب ديفيد، أثبتت أن الدبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى نتائج ملموسة، مثل استعادة سيناء، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في غزة يريد اليوم حياة آمنة بعيدًا عن الشعارات التي تباع في "بقالات سياسية".

وشدد الملا على أن مبادرة الملك فهد عام 1981، التي دعت إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، قوبلت برفض من بعض الفلسطينيين وبعض القادة العرب مثل صدام حسين وحافظ الأسد، مما أضعف الجهود السياسية.

وأكد أن الحل اليوم يكمن في تعزيز الدبلوماسية الإقليمية والدولية للضغط على إسرائيل، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى دعم حقيقي يتجاوز الشعارات ويضمن استعادة حقوقه دون الانزلاق إلى حروب مدمرة.